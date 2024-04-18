«Кто тянул вас за язык?» Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС

«Давайте вспомним, как у нас в феврале месяце этого года определенные представители нашей политической элиты пиарились и рассказывали радостно, что мы пережили зиму и все объекты целы и неприкосновенны. Кто тянул их за язык? Ну, вот честно. У них язык впереди ума просто аж мчится, а ума никакого вообще нет», — возмутился эксперт.