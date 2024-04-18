«Кто тянул вас за язык?» Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС

«Давайте вспомним, как у нас в феврале месяце этого года определенные представители нашей политической элиты пиарились и рассказывали радостно, что мы пережили зиму и все объекты целы и неприкосновенны. Кто тянул их за язык? Ну, вот честно. У них язык впереди ума просто аж мчится, а ума никакого вообще нет», — возмутился эксперт.
По его словам, сложная ситуация с противовоздушной обороной Украины сложилась в значительной мере из-за того, что руководство страны уделяло мало внимания этому вопросу в последние несколько лет.
Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. ВКС и артиллерия работают по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.