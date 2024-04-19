В Белгородской области уничтожили 25 воздушных целей

По его словам, в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в трех частных жилых домах в Белгороде выбиты окна и посечены фасады, имеются повреждения на территории четырех складских помещений: выбиты окна, пострадали кровли и фасады. Также в одном из складов начался пожар, который оперативно потушили. Помимо этого, поврежден забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. На данный момент зафиксированы повреждения 11 машин и пробита крыша одного гаража.