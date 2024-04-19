Расчет гаубиц Д-30 уничтожил станцию РЭБ ВСУ в приграничном районе

Артиллеристы называют свою 122-мм гаубицу Д-30 снайперским оружием. Она точно бьет на разные расстояния. Современные снаряды позволяют уничтожать пехоту, военную технику противника и хорошо укрепленные позиции.
«Особенность этого орудия в том, что оно очень точное на средней дистанции. Сталь позволяет этому орудию быть максимально выносливым при большом настреле. Благодаря хорошей характеристике орудие помогает нам поражать цели. Калибр 122-мм позволяет нам поражать большой спектр целей. В основном, стреляем по военной технике, закрытым огневым позициям, живой силе противника», — рассказал командир гаубичного взвода с позывным Писатель.
На видео артиллеристы разворачивают замаскированное в лесу орудие. От разведчиков поступил сигнал об обнаружении военной техники и живой силы противника. Военнослужащие, которые охраняют подступы к Белгородской области, открывают огонь по противнику, выпуская осколочно-фугасные снаряды.
Огнем гаубиц Д-30 был уничтожен взводный опорный пункт и станция РЭБ Вооруженных сил Украины (ВСУ) на граничащей с Белгородской областью территорией.
«При помощи нашей штатной разведки беспилотными средствами был обнаружен взводный опорный пункт (ВОП). Также там была обнаружена система подавления РЭБ. Все выявленные цели были поражены», — добавил Писатель.
Обнаружение целей и выявление попыток ротации подразделений противника в приграничных районах вскрывается операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки. Информация незамедлительно передается на пункт управления для нанесения упреждающего удара.
17 апреля Минобороны показало, как расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» группировки прикрытия государственной границы в приграничном с Белгородской областью районе круглосуточно защищают войска от нападения воздушных объектов ВСУ. Ежедневно расчеты ЗРК «Стрела-10» сканируют небо. Как только в зону ответственности входит какой-либо воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», расчеты берут его на сопровождение и готовы поразить цель.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.