Расчет гаубиц Д-30 уничтожил станцию РЭБ ВСУ в приграничном районе

«Особенность этого орудия в том, что оно очень точное на средней дистанции. Сталь позволяет этому орудию быть максимально выносливым при большом настреле. Благодаря хорошей характеристике орудие помогает нам поражать цели. Калибр 122-мм позволяет нам поражать большой спектр целей. В основном, стреляем по военной технике, закрытым огневым позициям, живой силе противника», — рассказал командир гаубичного взвода с позывным Писатель.