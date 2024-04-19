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«Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украинские FPV-дроны всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», но не смогли ее поразить из-за установленного на ней мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы «Волнорез», сообщил РИА Новости разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

Источник: РИА "Новости"

«Случай, когда “Волнорез” спас уже не жизни, а технику, произошел с ТОС “Солнцепек”. По какой-то причине, видимо, из-за неисправности, наши ребята покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь. Наутро система РЭБ на “заглушенной” машине все равно смогла ее защитить. Где-то шесть часов “Солнцепек” стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — сказал он.

По его словам, после «Солнцепек» эвакуировали, починили, сегодня машина снова в строю.

Система РЭБ «Волнорез» впервые была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2023». Она выполнена в форм-факторе малоразмерного (длина — 484 миллиметра, вес — 13 килограммов) конуса, который магнитной «липучкой» устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера и прочее) и гражданскую технику.

Ключевой особенностью данного комплекса является его модульность — в «Волнорез» прописываются те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы «Волнореза» устанавливают на свои машины новые «конусы», тем самым модифицируя свою систему РЭБ под конкретные актуальные угрозы.