«Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

«Случай, когда “Волнорез” спас уже не жизни, а технику, произошел с ТОС “Солнцепек”. По какой-то причине, видимо, из-за неисправности, наши ребята покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь. Наутро система РЭБ на “заглушенной” машине все равно смогла ее защитить. Где-то шесть часов “Солнцепек” стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — сказал он.