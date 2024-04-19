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СМИ: у Украины появились сверхдальние БПЛА

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украина получила модель беспилотника с запасом хода в три тысячи километров, способную долететь до Сибири, утверждается в статье британского журнала The Economist.

Источник: © РИА Новости

Как пишет издание, Киев инвестировал сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, в настоящее время их производит с полдюжины компаний.

«Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири», — утверждает The Economist.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, а также наносят удары с беспилотников. На этой неделе средства ПВО уничтожали украинские дроны в том числе в Мордовии и Татарстане.