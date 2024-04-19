СМИ: у Украины появились сверхдальние БПЛА

Как пишет издание, Киев инвестировал сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, в настоящее время их производит с полдюжины компаний.
«Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири», — утверждает The Economist.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, а также наносят удары с беспилотников. На этой неделе средства ПВО уничтожали украинские дроны в том числе в Мордовии и Татарстане.