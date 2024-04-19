«Гвоздики» уничтожили в ДНР замаскированный опорный пункт ВСУ

Расчеты 122-миллиметровых САУ «Гвоздика» ведут огонь на дальности до 22 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. Применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.