«Гвоздики» уничтожили в ДНР замаскированный опорный пункт ВСУ

Отмечается, что разведчики с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции противника на одном из участков донецкого направления специальной военной операции. Расчет самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика», получив координаты огневых точек противника, открыл по ним огонь, поражение цели подтвердили кадры объективного контроля с БПЛА.
«Каждый раз по рации цели получаем, наводимся… Задачи разные — подавление боевых машин, пехота, укрепы на позициях… Используем также дымовые снаряды для постановки дымовых завес, когда пехота наша идет в наступление. Под каждую задачу свой снаряд готовим», — рассказал заряжающий с позывным «Балур».
Расчеты 122-миллиметровых САУ «Гвоздика» ведут огонь на дальности до 22 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. Применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.