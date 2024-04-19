Экипаж Ми-35М поразил под Купянском подразделения ВСУ

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
«Рано утром на пункте боевого управления получили задачу, подготовились. Несмотря на плохие метеорологические условия, туманы, низкую облачность, плохую видимость, цель была поражена. Вернулись на аэродром вылета», — рассказал в видеоролике, опубликованном МО РФ, летчик-оператор Ми-35М Владислав.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, уточнили в Минобороны.
Кроме того, российское военное ведомство опубликовало видеоролик, где видно, как вертолеты готовят к вылету и загружают боекомплект. Также показан взлет с аэродрома и полет на предельно малой высоте. Хорошо видно, как винтокрылая машина готовится к нанесению удара и выпускает ракеты.