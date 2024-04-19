Экипаж Ми-35М поразил под Купянском подразделения ВСУ

Кроме того, российское военное ведомство опубликовало видеоролик, где видно, как вертолеты готовят к вылету и загружают боекомплект. Также показан взлет с аэродрома и полет на предельно малой высоте. Хорошо видно, как винтокрылая машина готовится к нанесению удара и выпускает ракеты.