СМИ: в иранском Исфахане были слышны три взрыва

«Недалеко от армейской базы на северо-востоке Исфахана прозвучало три взрыва. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник», — говорится в сообщении агентства.
По сообщению Fars, возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. Также, уточняет агентство, в нескольких офисных зданиях района выбило окна.
Ранее агентство Fars со ссылкой на местные источники сообщило, что звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС армии страны.