Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в иранском Исфахане были слышны три взрыва

ТЕГЕРАН, 19 апр — РИА Новости. Три взрыва были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана, силы противовоздушной обороны (ПВО) могли сработать на пролет небольших беспилотных летательных аппаратов (дронов), передает агентство Fars.

Источник: © РИА Новости

«Недалеко от армейской базы на северо-востоке Исфахана прозвучало три взрыва. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник», — говорится в сообщении агентства.

По сообщению Fars, возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. Также, уточняет агентство, в нескольких офисных зданиях района выбило окна.

Ранее агентство Fars со ссылкой на местные источники сообщило, что звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС армии страны.