На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что самолет упал в Красногвардейском округе.
В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Летчики катапультировались.
Три члена экипажа эвакуировала поисковая группа, четвертого члена экипажа продолжают искать.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. На земле, как отметили в ведомстве, разрушений нет.
Как рассказал незадолго до этого губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, судно потерпело крушение в Красногвардейском округе.