Минобороны назвало возможную причину падения Ту-22М3 на Ставрополье

В ведомстве уточнили, что самолет упал в безлюдном месте. Ставропольский губернатор Владимир Владимиров ранее сообщил, что крушение произошло в поле, на территории Красногвардейского округа. Последний расположен на севере края, рядом с Ростовской областью и Калмыкией.