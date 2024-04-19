Минобороны назвало возможную причину падения Ту-22М3 на Ставрополье

Упавшим в Ставропольском крае самолет был дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, он возвращался на аэродром после выполнения боевого задания, сообщило Минобороны.
Причиной аварии могла стать техническая неисправность, заявило министерство. На борту боекомплекта не было.
Эвакуированы три члена экипажа, еще одного ищут.
В ведомстве уточнили, что самолет упал в безлюдном месте. Ставропольский губернатор Владимир Владимиров ранее сообщил, что крушение произошло в поле, на территории Красногвардейского округа. Последний расположен на севере края, рядом с Ростовской областью и Калмыкией.
Владимиров писал, что летчиков нашли живыми и направили в больницу, но сколько их было, не уточнял.
На прошлой неделе в районе поселка Приозерный Шпаковского округа края, неподалеку от Ставрополя, совершил нештатную посадку российский беспилотник, сообщил Владимиров. Никто не пострадал, разрушений не было. Предварительной причиной случившегося губернатор назвал столкновение аппарата с птицей.