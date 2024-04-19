В Приморье из-за пожара в частном доме погибли мама и девятилетний сын

Возгорание произошло ночью 19 апреля в частном доме на улице Нечаева. Погибли мама с маленьким сыном, чудом спасся второй ребенок 12-ти лет. После того, как его осмотрели врачи, его передали родственнице, теперь его воспитывает тетя.