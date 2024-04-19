В Приморье из-за пожара в частном доме погибли мама и девятилетний сын

Трагический пожар, в котором погибла 33-летняя женщина и ее 9-летний сын, произошел в Уссриуйске. По факту ЧП прокуратура организовала проверку, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Возгорание произошло ночью 19 апреля в частном доме на улице Нечаева. Погибли мама с маленьким сыном, чудом спасся второй ребенок 12-ти лет. После того, как его осмотрели врачи, его передали родственнице, теперь его воспитывает тетя.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
Напомним, что ранее похожий случай произошел в Дальнереченске. На улице Свердлова загорелся дом, в котором в этот момент находились пожилая женщина, 22-летняя девушка и два ребенка. Огонь унес жизни взрослых.