Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье из-за пожара в частном доме погибли мама и девятилетний сын

Пожар в Уссурийске унес жизни двух человек.

Источник: Прокуратура Приморского края

Трагический пожар, в котором погибла 33-летняя женщина и ее 9-летний сын, произошел в Уссриуйске. По факту ЧП прокуратура организовала проверку, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Возгорание произошло ночью 19 апреля в частном доме на улице Нечаева. Погибли мама с маленьким сыном, чудом спасся второй ребенок 12-ти лет. После того, как его осмотрели врачи, его передали родственнице, теперь его воспитывает тетя.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Напомним, что ранее похожий случай произошел в Дальнереченске. На улице Свердлова загорелся дом, в котором в этот момент находились пожилая женщина, 22-летняя девушка и два ребенка. Огонь унес жизни взрослых.

пожары