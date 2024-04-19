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В Екатеринбурге подросток упал с заброшенного моста

В Екатеринбурге 12-летний мальчик упал с моста на Кимовской.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге подросток упал с заброшенного моста. 12-летний парень переходил участок на улице Кимовской. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел днем 16 апреля. Пятиклассник шел по мосту через улицу Кимовскую на улицу Некрасова. Отмечается, что путепровод считается заброшенным.

— В результате инцидента подросток был доставлен в медицинскую организацию с предварительным диагнозом — сотрясение мозга, компрессионный перелом грудного и поясничного отделов позвоночника, — рассказали в ведомстве.

На данный момент прокуратура организовала проверку. В ее ходе будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура