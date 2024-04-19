В Уфе простились с погибшим в СВО Радмиром Кагармановым

Радмир Кагарманов родился 7 января 1989 года в Уфе. Окончил школу № 39. С 2009 по 2010 год боец проходил срочную службу в должности старшего разведчика, далее продолжил ее по контракту. Радмир Кагарманов является участником боевых действий на территории Чеченской Республики. После окончания военной службы работал инкассатором в ПАО «Сбербанк».