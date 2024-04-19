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В Уфе простились с погибшим в СВО Радмиром Кагармановым

Сегодня в Уфимском театре «Нур» простились с погибшим участником спецоперации Радмиром Кагармановым. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского района города.

Радмир Кагарманов родился 7 января 1989 года в Уфе. Окончил школу № 39. С 2009 по 2010 год боец проходил срочную службу в должности старшего разведчика, далее продолжил ее по контракту. Радмир Кагарманов является участником боевых действий на территории Чеченской Республики. После окончания военной службы работал инкассатором в ПАО «Сбербанк».

С 2022 года служил в рядах Вооруженных Сил России по контракту в должности оператора отделения FPV-дронов. Радмир Кагарманов погиб 30 марта 2024 года при выполнении боевых задач в зоне СВО.