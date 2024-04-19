«ЛизаАлерт» о поисках пропавших в Уфе подростков: штаб работает в другом формате

«Поиски в любом случае продолжаются, не прекращаются. Единственное, у нас в первые дни штаб работал круглосуточно, сейчас мы ищем детей в дневное время. С 10.00 раздаются задачи, последние задачи даются в 18.00, чтобы все группы могли вернуться до наступления темноты, — сообщила информагентству Гульнара Шайхутдинова. — Сейчас стоят технически сложные задачи, нужны подготовленные люди, поэтому мы прекратили общий сбор добровольцев из числа местных жителей. Мы закрываем эти задачи силами подготовленных поисковиков отряда “ЛизаАлерт”. Очень большая территория подтоплена, работа ведется на плавсредствах управления граждаснкой защиты Уфы и госкомитета РБ по ЧС. Мы просматриваем акваторию, в том числе очень большие завалы мусора и топляка — их нужно разгребать. Нужны подготовленные люди, поэтому мы не рискуем здоровьем уфимцев. Работа по поиску детей ведется в тесной связке с представителями экстренных служб».