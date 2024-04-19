«ЛизаАлерт» о поисках пропавших в Уфе подростков: штаб работает в другом формате

Спасатели УГЗ и аварийно-спасательной службы совместно с добровольцами отряда «ЛизаАлерт» на плавсредствах обследовали 52 км акватории и береговой линии реки Белой.
Между тем, в соцсетях появилась информация, что, возможно, в ближайшее время штаб по поиску детей свернут. Также интернет-пользователи выразили беспокойство, что волонтеры с начала этой недели перестали сообщать о том, как продвигаются поиски детей. В беседе с журналистом «Башинформа» руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» РБ Гульнара Шайхутдинова развеяла все слухи и домыслы, рассказав о том, как спустя 20 дней поменялась работа поисковиков.
«Поиски в любом случае продолжаются, не прекращаются. Единственное, у нас в первые дни штаб работал круглосуточно, сейчас мы ищем детей в дневное время. С 10.00 раздаются задачи, последние задачи даются в 18.00, чтобы все группы могли вернуться до наступления темноты, — сообщила информагентству Гульнара Шайхутдинова. — Сейчас стоят технически сложные задачи, нужны подготовленные люди, поэтому мы прекратили общий сбор добровольцев из числа местных жителей. Мы закрываем эти задачи силами подготовленных поисковиков отряда “ЛизаАлерт”. Очень большая территория подтоплена, работа ведется на плавсредствах управления граждаснкой защиты Уфы и госкомитета РБ по ЧС. Мы просматриваем акваторию, в том числе очень большие завалы мусора и топляка — их нужно разгребать. Нужны подготовленные люди, поэтому мы не рискуем здоровьем уфимцев. Работа по поиску детей ведется в тесной связке с представителями экстренных служб».
Что касается отсутствия с этой недели ежедневной информации о том, как проходят поиски подростков, то представитель «ЛизаАлерт» в РБ пояснила, что сейчас, в принципе, меняются только цифры, а суть пока неизменна.
«Общественный интерес немного начал спадать. К тому же у нас есть другие поиски и инфоповоды. Если будут какие-то принципиальные новости, мы, конечно, напишем, — пояснила собеседница “Башинформа”. — Кроме того, у нас закрыты все потребности, штаб обеспечен всем необходимым оборудованием благодаря неравнодушным гражданам и организациям. Для наблюдательных постов, которые расположены вдоль реки, люди принесли складные стулья, чтобы по несколько часов не стоять на ногах с биноклем. Поиски продолжаются, не прекращаются, штаб работает, только немного в другом формате».
Напомним, 2 апреля появилась единственная существенная зацепка в поисках — во время обследования русла реки Белой с применением судна на воздушной подушке обнаружили сапог, который, предположительно, принадлежит одному из подростков. Обувь нашли в 500 метрах ниже по течению от места нахождения портфелей мальчиков. Ранее поиски Павла Паличева и Дамира Адигамова с вертолета результатов не дали.