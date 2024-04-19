Поджигателями вертолета «МИ‑8» в Самаре оказались школьники

Установлены и задержаны двое предполагаемых злоумышленников, которые, по версии следствия, пытались поджечь вертолет «МИ-8» на территории военного аэродрома «Кряж» в Самаре 17 апреля 2024 года. Об этом 19 апреля сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем тг-канале.
— Ими оказались двое 16-летних старшеклассников из Тольятти. Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона, — утверждает депутат.
По информации парламентария, молодые люди могут быть причастны к поджогу двух релейных шкафов в селе Боровка, вышки сотовой связи в Тольятти и неработающего поезда на железнодорожной станции «Жигулевское Море».
ВСУ СК России по ЦВО возбудило в отношении старшеклассников уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Наталья Николаева.