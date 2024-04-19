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ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские военные в течение недели уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

«В течение недели уничтожены: три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины на аэродроме базирования, два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ», — говорится в сводке военного ведомства.