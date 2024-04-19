В Париже задержали мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана

Район площади Трокадеро оцеплен полицией. Сообщается, что по распоряжению префекта полиции Парижа был привлечен спецотряд полиции BRI, который привлекается в случае повышенного риска безопасности. В том числе, эти отряды были задействованы в ходе терактов в Париже в ноябре 2015 года.