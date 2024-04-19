В Париже задержали мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана

По информации телеканала, мужчина вышел из консульства самостоятельно и сдался.
При нем не было обнаружено никаких взрывных устройств.
Он взят под стражу. Полиция должна установить его личность, а также мотивы его действий.
Спецотряд полиции BRI на данный момент проверяет здание консульства на предмет наличия взрывных устройств.
Ранее сообщалось, что мужчина пришел отомстить за своего брата.
В пятницу в районе 11 утра мужчину с взрывным устройством, напоминающим гранату или пояс смертника, входящим в здание консульства заметил свидетель.
Район площади Трокадеро оцеплен полицией. Сообщается, что по распоряжению префекта полиции Парижа был привлечен спецотряд полиции BRI, который привлекается в случае повышенного риска безопасности. В том числе, эти отряды были задействованы в ходе терактов в Париже в ноябре 2015 года.
Движение на линиях метро 6 и 9 также прекращено.