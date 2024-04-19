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В Париже задержали мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана

ПАРИЖ, 19 апр — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который заперся в консульстве Ирана в Париже со взрывным устройством, сообщает телеканал BFMTV.

Источник: Reuters

По информации телеканала, мужчина вышел из консульства самостоятельно и сдался.

При нем не было обнаружено никаких взрывных устройств.

Он взят под стражу. Полиция должна установить его личность, а также мотивы его действий.

Спецотряд полиции BRI на данный момент проверяет здание консульства на предмет наличия взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что мужчина пришел отомстить за своего брата.

В пятницу в районе 11 утра мужчину с взрывным устройством, напоминающим гранату или пояс смертника, входящим в здание консульства заметил свидетель.

Район площади Трокадеро оцеплен полицией. Сообщается, что по распоряжению префекта полиции Парижа был привлечен спецотряд полиции BRI, который привлекается в случае повышенного риска безопасности. В том числе, эти отряды были задействованы в ходе терактов в Париже в ноябре 2015 года.

Движение на линиях метро 6 и 9 также прекращено.