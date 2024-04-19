В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

В ведомстве рассказали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский дрон самолетного типа около 18:50.
О пострадавших и повреждениях не сообщается.
В ночь на 19 апреля российские силы ликвидировали в небе над Белгородской областью 25 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и три беспилотника. Также три оперативно-тактические ракеты ATACMS были сбиты над акваторией Черного моря.
18 апреля при украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека в населенных пунктах Шебекино и Разумное-71. Первый получил амбулаторную медицинскую помощь и от госпитализации отказался. Еще один пострадавший получил ранение стопы.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.