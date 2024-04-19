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В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник. Об этом 19 апреля в своем Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве рассказали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский дрон самолетного типа около 18:50.

О пострадавших и повреждениях не сообщается.

В ночь на 19 апреля российские силы ликвидировали в небе над Белгородской областью 25 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и три беспилотника. Также три оперативно-тактические ракеты ATACMS были сбиты над акваторией Черного моря.

18 апреля при украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека в населенных пунктах Шебекино и Разумное-71. Первый получил амбулаторную медицинскую помощь и от госпитализации отказался. Еще один пострадавший получил ранение стопы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.