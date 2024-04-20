ВСУ понимают, что мобилизация мало что изменит для них, пишут СМИ

«Украинцы прекрасно понимают, что две страны (Израиль и Украина — ред.) не одинаково важны для США и их союзников. За последние дни я съездила к границе с Россией к северу от Харькова, к югу от Краматорска и Константиновки, а затем в Киев, поговорив с украинцами о том, что они считают нарушением обещания США помогать столько, сколько потребуется. Они не пытались казаться дипломатичными, от них шла горечь, грусть и обеспокоенность… призыв новых военных мало что изменит, если не будет артиллерии, чтобы прикрывать пехоту», — говорится в материале журналиста в газете.
Под Краматорскам журналисту рассказали о необходимости для украинских войск экономить снаряды калибра 155 миллиметров и указали, что уже полтора года могут использовать их только в определенных случаях. Они также пожаловались на недостаток средств радиоэлектронной борьбы, которые российские силы в то же время успешно применяют для поражения украинских дронов.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.