ВСУ понимают, что мобилизация мало что изменит для них, пишут СМИ

«Украинцы прекрасно понимают, что две страны (Израиль и Украина — ред.) не одинаково важны для США и их союзников. За последние дни я съездила к границе с Россией к северу от Харькова, к югу от Краматорска и Константиновки, а затем в Киев, поговорив с украинцами о том, что они считают нарушением обещания США помогать столько, сколько потребуется. Они не пытались казаться дипломатичными, от них шла горечь, грусть и обеспокоенность… призыв новых военных мало что изменит, если не будет артиллерии, чтобы прикрывать пехоту», — говорится в материале журналиста в газете.