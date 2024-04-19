Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации, о чем стало известно в пятницу, 19 апреля.

Источник: Известия

Подробности произошедшего уточняются.

Последний репортаж Еремина на «Известиях» вышел два дня назад — журналист рассказал о том, как военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения спецоперации применяют методику по обучению борьбе с беспилотными летательными аппаратами с использованием дробовиков.

Семен Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.

Также он в числе первых показал работу российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и артиллерии с применением корректируемых боеприпасов «Краснополь».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.