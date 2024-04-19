Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО

Подробности произошедшего уточняются.
Последний репортаж Еремина на «Известиях» вышел два дня назад — журналист рассказал о том, как военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения спецоперации применяют методику по обучению борьбе с беспилотными летательными аппаратами с использованием дробовиков.
Семен Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.
Также он в числе первых показал работу российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и артиллерии с применением корректируемых боеприпасов «Краснополь».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.