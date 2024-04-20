Суд арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области

По версии следствия, уголовное дело было возбуждено в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека, а затем передано в Главное следственное управление СК РФ. В одно производство с ним соединили дела по фактам еще нескольких убийств, похищений и безвестных исчезновений людей, вымогательства в 1997—2017 годах.