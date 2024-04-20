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Суд арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в участии в банде из Белгородской области по делу об убийствах и похищениях, рассказали РИА Новости в суде.

Источник: РИА Новости

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Юрченко Константину Валентиновичу, Бондареву Александру Анатольевичу, Вислогузову Геннадию Юрьевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня 2024 года», — сказала собеседница агентства.

По версии следствия, уголовное дело было возбуждено в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека, а затем передано в Главное следственное управление СК РФ. В одно производство с ним соединили дела по фактам еще нескольких убийств, похищений и безвестных исчезновений людей, вымогательства в 1997—2017 годах.

Накануне суд продлил содержание под стражей до лета ещё троим фигурантам по этому делу: священнику, военному и предпринимателю.