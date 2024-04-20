Суд арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Юрченко Константину Валентиновичу, Бондареву Александру Анатольевичу, Вислогузову Геннадию Юрьевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня 2024 года», — сказала собеседница агентства.
По версии следствия, уголовное дело было возбуждено в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека, а затем передано в Главное следственное управление СК РФ. В одно производство с ним соединили дела по фактам еще нескольких убийств, похищений и безвестных исчезновений людей, вымогательства в 1997—2017 годах.
Накануне суд продлил содержание под стражей до лета ещё троим фигурантам по этому делу: священнику, военному и предпринимателю.