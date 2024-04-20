Морпехи уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ

Отмечается, что в ходе разведывательно-поисковых действий на правом берегу Днепра был обнаружен наблюдательный пункт украинских националистов, «откуда они вели наблюдение за нашим берегом реки». Для его уничтожения было принято решение на применение самоходных орудий «Нона».