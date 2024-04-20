Морпехи уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ

«Экипаж 120-мм САУ 2С9 “Нона-С” морской пехоты Черноморского флота уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра», — сообщили в военном ведомстве.
Отмечается, что в ходе разведывательно-поисковых действий на правом берегу Днепра был обнаружен наблюдательный пункт украинских националистов, «откуда они вели наблюдение за нашим берегом реки». Для его уничтожения было принято решение на применение самоходных орудий «Нона».
Экипаж совершил марш на огневые позиции и после проведения прицеливания огнем прямой наводкой поразил украинский опорный пункт и уничтожил засевшую в них живую силу украинских боевиков.
Морпехи Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.