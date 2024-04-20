Президент Эквадора Нобоа ввел в стране режим ЧС из-за энергетического кризиса

«Объявить чрезвычайное положение из-за серьезных внутренних волнений и общественных бедствий на всей территории страны, вызванных исключительной ситуацией в электроэнергетическом секторе, с тем, чтобы гарантировать непрерывность услуг по обеспечению населения электроэнергией», — говорится в документе.
Согласно указу, мера направлена на то, чтобы иметь достаточно времени для решения проблемы дефицита энергии. Кроме того, декрет предполагает мобилизацию полиции и вооруженных сил страны для того, чтобы обезопасить критически важные объекты энергетической инфраструктуры.
В январе Даниэль Нобоа объявлял о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. До этого он объявил о введении чрезвычайного положения (ЧП) в стране для установления порядка в тюрьмах после предполагаемого побега главаря наркокартеля Адольфо Фито Масиаса.