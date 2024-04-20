Президент Эквадора Нобоа ввел в стране режим ЧС из-за энергетического кризиса

Согласно указу, мера направлена на то, чтобы иметь достаточно времени для решения проблемы дефицита энергии. Кроме того, декрет предполагает мобилизацию полиции и вооруженных сил страны для того, чтобы обезопасить критически важные объекты энергетической инфраструктуры.