Российские силы ударили по авиабазе в Конотопе, сообщило подполье

«Второй прилет в Конотоп местные жители связывают с расположением 58-й отдельной мотопехотной бригады по улице Тургенева, 30. Это тоже в стороне авиабазы, как раз до музея авиации. Подробностей нет, но есть “скорые”, и несколько кварталов оцеплено», — добавил подпольщик.