Российские силы ударили по авиабазе в Конотопе, сообщило подполье

«Вчера вечера около 22.00 город Конотоп Сумской области получил минимум два удара. Называют направлениями местную авиабазу», — сказал собеседник агентства.
По данным подполья, на авиабазе были замечены вертолеты. Она находится на улице Петлюры, там расположены ангары, казарменные помещения, столовая, базы, рядом авиаремонтный завод. Аэродром обладает ВПП длиной 2003 метра и шириной 45 метров.
«Второй прилет в Конотоп местные жители связывают с расположением 58-й отдельной мотопехотной бригады по улице Тургенева, 30. Это тоже в стороне авиабазы, как раз до музея авиации. Подробностей нет, но есть “скорые”, и несколько кварталов оцеплено», — добавил подпольщик.
По словам местных жителей, медиков вчера не отпустили домой, а тех, кто был дома, вызвали на работу. Один из дозвонившихся до семьи врачей сказал, что работы еще минимум на сутки.
Подполье зафиксировало два прилета в городе Сумы. «Один из прилетов был в расположение остатков 15-го батальона территориальной обороны. Второй удар был в Курский микрорайон, точнее пока сказать сложно, возможно, через проспект Победы, которым оканчивается Курский микрорайон, там много предприятий и складских помещений», — сообщил Лебедев.
Также, по информации подпольщика, под удар попал склад боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессы.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Так, в пятницу утром, по словам Лебедева, был нанесен удар в районе Южного машиностроительного завода в Днепропетровске. Кроме того, целью стали аэродромы Канатово в Кировограде и Лозоватка в Кривом Роге.
ВС России также ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде. Вечером стало известно об ударе по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области.