Журналист Еремин погиб из-за прицельной атаки ВСУ, заявил СК

В пятницу «Известия» сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе «Азовсталь», в Марьинке. Издание отмечает, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
«Следователи СК установят всех лиц, причастных к гибели военного корреспондента в результате атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) на запорожском направлении. 19 апреля 2024 года вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением БПЛА на запорожском направлении, где в это время военный корреспондент “Известий” Семен Еремин снимал очередной репортаж. В результате прицельной и целенаправленной атаки со стороны ВФУ он погиб», — говорится в сообщении СК.
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следователи примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц причастных к убийству журналиста, отметили в ведомстве.
«Семен Еремин одним из первых военных корреспондентов отправился работать на Донбасс. Вместе с российскими военнослужащими находился на передовой, освещал события, происходящие на фронте. В его многочисленных репортажах зафиксированы последствия преступлений украинских националистов против мирных граждан. Семен Еремин не раз рисковал жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходил на помощь тем, кто оказался в беде. Кроме того, журналист является автором акции #101 в память о погибших детях Донбасса», — добавили в ведомстве.
В СК также назвали погибшего военного корреспондента настоящим героем, мужественно и отважно исполнявшим свой долг на благо Отечества, и выразили «самые искренние соболезнования родным и близким Семена Николаевича Еремина».