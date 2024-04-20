Журналист Еремин погиб из-за прицельной атаки ВСУ, заявил СК

«Семен Еремин одним из первых военных корреспондентов отправился работать на Донбасс. Вместе с российскими военнослужащими находился на передовой, освещал события, происходящие на фронте. В его многочисленных репортажах зафиксированы последствия преступлений украинских националистов против мирных граждан. Семен Еремин не раз рисковал жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходил на помощь тем, кто оказался в беде. Кроме того, журналист является автором акции #101 в память о погибших детях Донбасса», — добавили в ведомстве.