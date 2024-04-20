В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными

«На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», — говорится в Telegram-канале командования.
Там заверили, что намерены оказать максимальную помощь в расследовании произошедшего.
Прошлой ночью неизвестные в военной форме открыли огонь по полицейским на блокпосту. Погиб 20-летний полицейский, его коллега госпитализирован.
Предварительно известно, что правоохранители остановили автомобиль Suzuki Grand Vitara для проверки документов. В салоне находились два человека, они открыли огонь по полицейским, после чего скрылись.
В полиции утверждают, что личности злоумышленников установлены, ведутся действия по их задержанию. Украинские СМИ пишут, что предполагаемые преступники — отец и сын, которые служат в 28-й отдельной механизированной бригаде.