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В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) 20 апреля подтвердило информацию о том, что стрелявшие в Винницкой области в полицейских мужчины являются кадровыми военными.

Источник: РИА "Новости"

«На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», — говорится в Telegram-канале командования.

Там заверили, что намерены оказать максимальную помощь в расследовании произошедшего.

Прошлой ночью неизвестные в военной форме открыли огонь по полицейским на блокпосту. Погиб 20-летний полицейский, его коллега госпитализирован.

Предварительно известно, что правоохранители остановили автомобиль Suzuki Grand Vitara для проверки документов. В салоне находились два человека, они открыли огонь по полицейским, после чего скрылись.

В полиции утверждают, что личности злоумышленников установлены, ведутся действия по их задержанию. Украинские СМИ пишут, что предполагаемые преступники — отец и сын, которые служат в 28-й отдельной механизированной бригаде.