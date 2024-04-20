Уровень воды в Ишиме Тюменской области побил рекорд 2017 года

ТЮМЕНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ишим Тюменской области побил рекорд 2017 года, когда вода поднялась до 982 см, и составил 997 см. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.
«Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 см (семь лет назад было 982 см). Вниз по течению идет гигантский объем воды. Перед деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим», — написал он.