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Уровень воды в Ишиме Тюменской области побил рекорд 2017 года

Показатель достиг 997 см.

Источник: РИА "Новости"

ТЮМЕНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ишим Тюменской области побил рекорд 2017 года, когда вода поднялась до 982 см, и составил 997 см. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

«Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 см (семь лет назад было 982 см). Вниз по течению идет гигантский объем воды. Перед деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим», — написал он.

МЧС