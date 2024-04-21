В Нидерландах умер пациент, перенесший 50 мутаций COVID

Он заразился штаммом «омикрон» в феврале 2022 года и проходил лечение в Университетском медицинском центре Амстердама. До госпитализации мужчина несколько раз вакцинировался против инфекции, но антитела не выработались. Его пытались лечить препаратом «Сотровимаб», однако вирус развил мутацию устойчивости всего за три недели, быстро адаптировавшись к активному ингредиенту, чтобы бороться с ним.