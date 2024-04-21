«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Доверяйте только информации из официальных источников», — написал Развожаев.
Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Военные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.