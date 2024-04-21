Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Севастополе

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Военные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.