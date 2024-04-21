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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели».

Источник: State Emergency Service of Ukraine

«Взрыв произошел в городе Харьков», — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области с 20:15 звучит воздушная тревога.

Как заявил на днях глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, уже более 30 населенных пунктов находятся под контролем России. При этом местные жители ждут освобождения всей территории региона, чтобы вернуться домой, добавил он.

В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.