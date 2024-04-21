Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Как заявил на днях глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, уже более 30 населенных пунктов находятся под контролем России. При этом местные жители ждут освобождения всей территории региона, чтобы вернуться домой, добавил он.