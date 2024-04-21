Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

«Взрыв произошел в городе Харьков», — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области с 20:15 звучит воздушная тревога.
Как заявил на днях глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, уже более 30 населенных пунктов находятся под контролем России. При этом местные жители ждут освобождения всей территории региона, чтобы вернуться домой, добавил он.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.