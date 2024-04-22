В Саратовской области две школьницы погибли в бане

Инцидент произошел в селе Ивановка Базарно-Карабулакского района. По предварительным данным, в результате неосторожных действий неустановленного лица при обращении с дровяной печью шиберной задвижкой оказался перекрыт дымоход, из-за чего в бане произошло скопление окиси углерода. Это и привело к смерти школьниц.
«Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом регионального управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам”)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В октябре прошлого года в Благовещенском районе Башкирии два брата после бани отправились купаться в пруд, однако после купания один из них погиб. Свидетели происшествия вытащили мужчин из воды в бессознательном состоянии и до приезда медицинских работников пытались оказать первую помощь. Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации один из мужчин очнулся, позже его госпитализировали в тяжелом состоянии. Второго спасти не удалось.