В Саратовской области две школьницы погибли в бане

В октябре прошлого года в Благовещенском районе Башкирии два брата после бани отправились купаться в пруд, однако после купания один из них погиб. Свидетели происшествия вытащили мужчин из воды в бессознательном состоянии и до приезда медицинских работников пытались оказать первую помощь. Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации один из мужчин очнулся, позже его госпитализировали в тяжелом состоянии. Второго спасти не удалось.