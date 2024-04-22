В России выросло число приговоров по уголовным делам, связанным с оценкой СВО

За дискредитацию армии (ст. 280.3 УК РФ) стали чаще сажать и реже штрафовать, следует из данных судебной статистики за 2023 год, опубликованных на прошлой неделе судебным департаментом при Верховном суде РФ. Сообщается, что за прошлый год по ст. 280.3 УК РФ осудили 50 человек — это в десять с лишним раз больше, чем за весь предшествующий год (статья вступила в силу с марта 2022 года). Из этих 50 лиц к лишению свободы на сроки до двух лет осудили девять человек, остальные отделались штрафом. Для сравнения: в 2022 году за дискредитацию армии осудили всего троих и никого не посадили.
Напомним, статья УК РФ о дискредитации предполагает административную преюдицию: уголовное наказание наступает, только если нарушитель в течение года до этого уже получал административное наказание по аналогичной норме Кодекса об административных правонарушениях (ст. 20.3.3). Так как санкция была введена только в прошлом году, правоохранителям потребовалось некоторое время для освоения новой практики. Примечательно, что активнее всего статья КоАП о дискредитации применялась именно в 2022 году: тогда суды рассмотрели 5662 протокола и наказали 4440 человек штрафами на общую сумму 151,3 млн руб. В прошлом году число протоколов сократилось почти вдвое — до 3053, как и число наказанных — всего к ответственности привлекли 2361 человека, а сумма назначенных штрафов составила 76,6 млн руб.
С 14 до 65 человек (почти впятеро) выросло за прошлый год число осужденных за распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил (ст. 207.3 УК РФ). Из них к лишению свободы приговорили 30 человек: чаще всего по такой статье осуждали на сроки от пяти до восьми лет, но два приговора попали в категорию от восьми до десяти лет. Для сравнения: в 2022 году наказание в виде реального лишения свободы было назначено только двоим из осужденных за фейки 14 человек, при этом самый жесткий приговор попал в категорию «от 5 до 8 лет».
Продолжается и рост числа осужденных за оправдание терроризма: с 318 в 2022 году до 345 в 2023-м. А вот число приговоров за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя в СМИ или интернете сократилось с 334 до 281. Зато не убывает число наказанных участников запрещенных или ликвидированных по суду организаций: количество осужденных по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с экстремизмом) выросло с 60 до 101, а число приговоров за участие в деятельности ликвидированных организаций (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) — с 163 до 181. За участие в деятельности нежелательной организации в 2023 году осудили четверых (годом ранее было три приговора), а также появились осужденные за организацию такой деятельности (в 2022-м таких просто не было).
Выросло в два с половиной раза — с 16 до 39 — число приговоров за госизмену (ст. 275 УК РФ), а количество осужденных за шпионаж увеличилось с одного до девяти человек. Также заработала новая (вступила в силу с июля 2022 года) ст. 275.1 Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами. По ней в 2023 году вынесено два приговора (ранее «Ъ» писал, что первым арестованным по этой статье в 2022 году стал житель Пензы Павел Пищулин, однако само дело имело гриф «секретно»).
А вот еще три новых состава, тоже появившиеся в УК РФ в 2022 году, — «Содействие диверсионной деятельности» (ст. 281.1), «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» (ст. 281.2) и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем» (ст. 281.3), — пока никак на практике не проявились. Зато было 12 осужденных за обычную диверсию (ст. 281) — годом ранее такой был всего один.
Профессор Московского государственного университета Леонид Головко называет такой рост статистики «абсолютно закономерным в условиях военного времени». Понятно, что интенсификация процессов происходит не только на фронте, говорит он, вербовка, сбор данных и даже информационные атаки — все это естественным образом активизируется, равно как и борьба с такими явлениями. С этой точки зрения нет особого смысла сравнивать 2023 год с тем, что было до спецоперации, гораздо интереснее будет сравнение с данными за 2024-й, рассуждает эксперт. В ту же логику, по его мнению, укладываются и сокращение либо незначительный рост числа экстремистских дел. Экстремизм — это ситуация, которая развивалась в реальности мирного времени, поясняет господин Головко, однако сейчас активность всех участников процесса уходит в другое русло. Что касается дел о фейках и дискредитации, то тут можно также наблюдать эффект накопления, продолжает юрист, в случае с дискредитацией он был несколько отложен — за счет административной преюдиции. Число дел по таким составам предсказуемо будет расти, как и число запретов, причем не только в нашей стране, добавляет Леонид Головко. В этом смысле статистика просто отражает новую реальность, заключает он.