В России выросло число приговоров по уголовным делам, связанным с оценкой СВО

Профессор Московского государственного университета Леонид Головко называет такой рост статистики «абсолютно закономерным в условиях военного времени». Понятно, что интенсификация процессов происходит не только на фронте, говорит он, вербовка, сбор данных и даже информационные атаки — все это естественным образом активизируется, равно как и борьба с такими явлениями. С этой точки зрения нет особого смысла сравнивать 2023 год с тем, что было до спецоперации, гораздо интереснее будет сравнение с данными за 2024-й, рассуждает эксперт. В ту же логику, по его мнению, укладываются и сокращение либо незначительный рост числа экстремистских дел. Экстремизм — это ситуация, которая развивалась в реальности мирного времени, поясняет господин Головко, однако сейчас активность всех участников процесса уходит в другое русло. Что касается дел о фейках и дискредитации, то тут можно также наблюдать эффект накопления, продолжает юрист, в случае с дискредитацией он был несколько отложен — за счет административной преюдиции. Число дел по таким составам предсказуемо будет расти, как и число запретов, причем не только в нашей стране, добавляет Леонид Головко. В этом смысле статистика просто отражает новую реальность, заключает он.