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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи собак на граждан в Хабаровском крае

Нападению подверглись несколько человек, в том числе 10-летний ребенок.

Источник: Пресс-служба Президента России

Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением бродячих собак на граждан в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СК РФ.

В средствах массовой информации сообщается, что стаи бродячих собак нападают на жителей Комсомольска-на-Амуре. Нападению подверглись несколько человек, а также 10-летний ребенок. Мать ребёнка утверждает, что жители неоднократно обращались к властям с просьбой решить проблему безнадзорных животных, однако меры не принимались.

Следственными органами следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организована процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Трубчику Э. А. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК