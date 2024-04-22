Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи собак на граждан в Хабаровском крае

В средствах массовой информации сообщается, что стаи бродячих собак нападают на жителей Комсомольска-на-Амуре. Нападению подверглись несколько человек, а также 10-летний ребенок. Мать ребёнка утверждает, что жители неоднократно обращались к властям с просьбой решить проблему безнадзорных животных, однако меры не принимались.