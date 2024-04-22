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На Украине сообщили о повреждении складов в Одесской области

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Одесской области после взрывов получили повреждения складские помещения, сообщается в Telegram-канале оперативного командования ВСУ, отвечающего за Южное направление.

Источник: AP 2023

«Повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника», — говорится в публикации.

Других подробностей не приводится.

По информации местных СМИ, ночью в Одесской области гремели взрывы. Воздушную тревогу объявили в 00:49 мск.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.