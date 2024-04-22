Тело ребёнка нашли закопанным в огороде в Щучинске — подробности трагедии

«Сегодня весь мир отказывается от крупно укомплектованных интернатных учреждений, они уже показали свою неэффективность. Институт приёмной семьи у нас в стране постепенно совершенствуется, принимаются новые формы, нормы. Внедрено обучение в школе приёмных родителей, институт наставничества с недавнего времени прописан в законе. И сегодня мы пришли к тому, что просто необходимо более качественно устраивать детей в семьи. Очень важно более профессионально подходить к подбору ребёнка, тщательно анализировать психологические возможности потенциальных приёмных родителей. Всем подряд давать сертификаты, кто прошёл обучение в школе, нельзя. Ну, и конечно же, обязательно опека должна быть бдительной, ответственной — будь то этап принятия решения на комиссии ил контроль уже после того, как началась новая жизнь в семье. На кону — человеческие судьбы».