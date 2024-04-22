В Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже для Китая

По данным генпрокуратуры, Томас Р. сотрудничал с агентом китайской разведывательной службы MSS. По поручению этого человека Томас Р. искал в Германии информацию об инновационных технологиях, пригодных для использования в военных целях. Для этого он обратился к супругам Хервигу и Ине Ф., они управляют компанией из Дюссельдорфа, которая сотрудничает с немецкими учеными и исследователями.