Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

«Сообщают о взрывах в Николаеве», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области воздушная тревога не объявлена.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на Украине, сообщает в понедельник издание «Страна».
«Сообщают о взрывах в Николаеве», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области воздушная тревога не объявлена.