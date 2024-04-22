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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на Украине, сообщает в понедельник издание «Страна».

Источник: AP 2023

«Сообщают о взрывах в Николаеве», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области воздушная тревога не объявлена.