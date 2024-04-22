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ВС России уничтожили до 45 украинских военных в Запорожской области

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские подразделения в Запорожской области нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 45 военнослужащих и два пикапа, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоандреевка и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и два пикапа», — говорится в сообщении российского военного ведомства.