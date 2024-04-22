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СК проверит данные об избиении Героя России мигрантами

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением в Подмосковье мужчины, который является Героем России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Так в СК отреагировали на информацию о том, что в деревне Вырубово «мигранты из Средней Азии» переехали на тракторе, а после избили местного жителя, которому присвоено звание Героя России.

Доклад о результатах проверки необходимо представить в центральный аппарат ведомства.

В начале января тюменская полиция сообщила, что проверит информацию об уличной драке, в которой пострадал, предположительно, участник военной операции. По словам жены пострадавшего, мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые шумели и «хамили» прохожим. После этого его избили, он потерял сознание. Мужчину доставили в больницу, его состояние оценили как средней степени тяжести.

СК