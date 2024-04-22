СК проверит данные об избиении Героя России мигрантами

В начале января тюменская полиция сообщила, что проверит информацию об уличной драке, в которой пострадал, предположительно, участник военной операции. По словам жены пострадавшего, мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые шумели и «хамили» прохожим. После этого его избили, он потерял сознание. Мужчину доставили в больницу, его состояние оценили как средней степени тяжести.