СК проверит данные об избиении Героя России мигрантами

Так в СК отреагировали на информацию о том, что в деревне Вырубово «мигранты из Средней Азии» переехали на тракторе, а после избили местного жителя, которому присвоено звание Героя России.
Доклад о результатах проверки необходимо представить в центральный аппарат ведомства.
В начале января тюменская полиция сообщила, что проверит информацию об уличной драке, в которой пострадал, предположительно, участник военной операции. По словам жены пострадавшего, мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые шумели и «хамили» прохожим. После этого его избили, он потерял сознание. Мужчину доставили в больницу, его состояние оценили как средней степени тяжести.