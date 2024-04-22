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Три пассажирки пострадали в ДТП в Кукморском районе

Авария произошла на трассе «Киров — Вятские Поляны».

В Кукморском районе РТ произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Renault Sandero. Инцидент случился около деревни Туембаш на дороге «Киров — Вятские Поляны».

По информации местного ОГИБДД, водитель автомобиля, не справившись с управлением на высокой скорости, съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии три пассажирки получили травмы и были экстренно госпитализированы в Кукморскую центральную районную больницу.

Ранее мы писали, что невнимательность водителя легковушки привела к столкновению трех машин на пересечении улиц Ибрагимова и Воровского в Казани. Два автомобиля оказались не на ходу.