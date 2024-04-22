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В Белгородской области ПВО сбили ракету «Точка-У»

Средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью ракету «Точка-У», которую запустили украинские военные, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Около 15.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением тактического ракетного комплекса “Точка-У” по объектам на территории России», — говорится в сообщении. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что «в Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу».

В прошлый раз ракету «Точка-У», запущенную со стороны Украины, сбили над территорией Белгородской области в ночь на 16 марта. В тот же раз российские силы уничтожили еще снаряд RM-70 Vampire и три беспилотника.

Также в ночь на 18 апреля российские ПВО уничтожили в Белгородской области два ракеты «Точка-У», 19 снарядов «Вампир», 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара.