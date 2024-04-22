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Российские войска ударили по телевышке в Харькове, сообщило подполье

ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по телевизионной вышке в Харькове, на который находились системы связи украинской ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные коллег.

Источник: © РИА Новости

«В 16:36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что системы ПВО в городе действуют на минимальном расстоянии и не связаны между собой.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, после удара «по объекту телевизионной инфраструктуры» появились перебои с сигналом цифрового телевидения.

Украинские СМИ 22 апреля сообщали о двух взрывах в Харькове с разницей примерно в час. В городе действовала воздушная тревога.

Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.