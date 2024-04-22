Суд арестовал всех шестерых фигурантов дела об убийстве москвича

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Шохрату Аббасову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», — рассказал собеседник агентства.
Шохрат — родной брат основного фигуранта дела Шахина Аббасова. Как указывает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, он избивал байкера уже после того, как Шихин нанес ему ножевые удары.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался.
Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам — пособничество в убийстве.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал самого Шахина Аббасова, его отца Низами, дядю Бахтияра, сына Бахтияра Исахана и общего друга Нахида Гусейнова. Ещё один фигурант дела объявлен в розыск.