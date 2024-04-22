При обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей

«У нас вообще погибло в целом 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранен 651 человек, из них 51 ребенок. У некоторых детей ампутированы руки и ноги. Поэтому самое страшное, что может быть в жизни любого родителя, это, конечно, потеря ребенка», — сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.