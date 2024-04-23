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Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району, предварительно, пострадавших нет. Об этом 23 апреля в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что пострадало частное жилое владение в поселке Разумное, там выбиты окна и посечен фасад здания, у одного легкового автомобиля выбито лобовое стекло.

«Информация о последствиях воздушной атаки уточняется», — уточнил губернатор.

Накануне, 22 апреля, в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью. Уточнялось, что попытка совершить террористическую атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена в 15:40.

В этот же день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Яковлевском городском округе Белгородской области. Он отметил, что один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома. В результате происшествия пострадавших и разрушений не было.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.