Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду

В этот же день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Яковлевском городском округе Белгородской области. Он отметил, что один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома. В результате происшествия пострадавших и разрушений не было.