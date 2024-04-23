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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве. Об этом 23 апреля сообщило украинское издание «Общественное».

Источник: Reuters

Отмечается, что городская администрация сообщила о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в столице Украины.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киевской и Николаевской областях.

Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировало.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Одессе.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.