Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Отмечается, что городская администрация сообщила о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в столице Украины.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киевской и Николаевской областях.
Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировало.
Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Одессе.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.