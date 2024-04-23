Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard

«Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск “Центр” силами ремонтно-эвакуационной группы», — говорится в сообщении.
Как рассказали в военном ведомстве, эвакуация танка проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники.
Затем была проведена операция по эвакуации бронемашины, которую доставили в ремонтное подразделение, где силами военнослужащих был произведен дальнейший ремонт.
«Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение на его дальнейшую транспортировку», — сообщили в Минобороны.