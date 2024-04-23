Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало во вторник видео транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard, захваченного российскими военнослужащими на Авдеевском направлении.

«Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск “Центр” силами ремонтно-эвакуационной группы», — говорится в сообщении.

Как рассказали в военном ведомстве, эвакуация танка проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники.

Затем была проведена операция по эвакуации бронемашины, которую доставили в ремонтное подразделение, где силами военнослужащих был произведен дальнейший ремонт.

«Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение на его дальнейшую транспортировку», — сообщили в Минобороны.