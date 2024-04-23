Вертолет Ка-52М поразил опорные пункты ВСУ под Авдеевкой

«На командном пункте получили задачу, выполнили полет в район цели. Полет был осложнен метеорологическими условиями. Пришли в район цели, ПАН выдал задачу, выстрелили с кабрирования. По докладу передового авиационного наводчика была уничтожена живая сила противника. После выполнения задачи, был выполнен полет на аэродром и посадка в штатном режиме», — цитируется в сообщении штурман Ка-52М Денис.