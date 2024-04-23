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Вертолет Ка-52М поразил опорные пункты ВСУ под Авдеевкой

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Экипаж боевого вертолета Ка-52М поразил неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на авдеевском направлении, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в сообщении.

После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

«На командном пункте получили задачу, выполнили полет в район цели. Полет был осложнен метеорологическими условиями. Пришли в район цели, ПАН выдал задачу, выстрелили с кабрирования. По докладу передового авиационного наводчика была уничтожена живая сила противника. После выполнения задачи, был выполнен полет на аэродром и посадка в штатном режиме», — цитируется в сообщении штурман Ка-52М Денис.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.