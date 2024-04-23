Достал пистолет и спустил курок: участник хоккейной команды «Вулкан» устроил стрельбу в ресторане «Эхо» в Хабаровске

Редакции удалось выяснить подробности происшествия. По информации источника, знакомого с ситуацией, в ту ночь в ресторане отдыхала хоккейная команда с названием «Вулкан». К слову, никакого отношения к хоккеистам «Вулкана» с Камчатки эти ребята не имеют — два абсолютно разных коллектива. В Хабаровске спортсменов собирает бизнесмен, платит им деньги, и те играют на любительских турнирах. В команде, к слову, профессиональные спортсмены, в том числе из КХЛ, и из Высшей хоккейной лиги.