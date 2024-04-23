Достал пистолет и спустил курок: участник хоккейной команды «Вулкан» устроил стрельбу в ресторане «Эхо» в Хабаровске

В минувшие выходные в ресторане «Эхо» раздались выстрелы. Как выяснилось, между гостями и охраной случился конфликт, и кто-то из посетителей достал травмат. В итоге пострадал сотрудник заведения, на месте работала следственная группа, изъяты и отправлены на экспертизу гильзы. Подробнее о происшествии в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Редакции удалось выяснить подробности происшествия. По информации источника, знакомого с ситуацией, в ту ночь в ресторане отдыхала хоккейная команда с названием «Вулкан». К слову, никакого отношения к хоккеистам «Вулкана» с Камчатки эти ребята не имеют — два абсолютно разных коллектива. В Хабаровске спортсменов собирает бизнесмен, платит им деньги, и те играют на любительских турнирах. В команде, к слову, профессиональные спортсмены, в том числе из КХЛ, и из Высшей хоккейной лиги.
Буквально завтра, 24 апреля, команда собирается лететь на Камчатку, участвовать в турнире «Александра», который устраивает местный рыбопромышленник. Призовой фонд этого любительского турнира 10 миллионов рублей.
Приезжие спортсмены, вероятно, решили в ту ночь отдохнуть в заведении. Но в какой-то момент произошел конфликт и один из хоккеистов открыл стрельбу. Как сообщил редакции источник, охраннику попали в шею.
Кто именно стрелял, и откуда у спортсмена травматический пистолет, не уточняется. На место тогда вызвали полицию и Росгвардию.
Как сообщил старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов, сейчас все обстоятельства конфликта устанавливаются и проводится проверка.
— Поступило сообщение о драке возле одного из популярных развлекательных заведений в Индустриальном районе, в ходе которого было применено травматическое оружие. На место была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным, возник конфликт между посетителями заведения и охраной. Один из участников произвел выстрелы из, предположительно, травматического оружия, — прокомментировал Кирилл Блинов.
Что сейчас с охранником — не сообщается. «Комсомольская правда» — Хабаровск" следит за ситуацией.