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Как выглядит захваченный российскими военными танк Leopard ВСУ

С передовой доставили в ремонтное подразделение захваченный российскими военными танк Leopard. На кадрах видно, что пушка у танка пробита, также видны следы осколков и других повреждений. С танка во время транспортировки были сняты гусеницы, чтобы упростить его доставку.

Танк привезли в ремонтное подразделение группировки войск «Центр». Там танку заменят гусеничные ленты, электропроводку. После этого будет приниматься решение о судьбе танка.